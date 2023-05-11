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ВСУ начали переброску танков к границе с Белгородской областью

21:11
  • четверг
  • 11 мая 2023

Крупные силы брошены и на купянское направление

Крупные силы ВСУ перебрасываются к границе с Белгородской области. Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный, украинские подразделения отправляются и на купянское направление.

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"По объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление", — написал военкор в Telegram со ссылкой на сообщения "товарищей из Харькова".

Поддубный уточнил: по его данным, в украинских колоннах бронемашины с пехотой, танки, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Ранее военный журналист писал, что ВСУ, готовясь к контрнаступлению, стремятся добиться численного перевеса.

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