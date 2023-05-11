Семь человек получили ранения

В израильском Реховоте ракета попала в жилой дом. По последним данным, один человек погиб, еще семь получили ранения.

Реховот находится в 28 километрах от Тель-Авива. Сообщается, что за последние двое суток со стороны сектора Газа было выпущено около 500 ракет.

В ответ на массированные обстрелы со вторника Израиль проводит операцию "Щит и стрела". Армия наносит удары по военным объектам боевиков на территории палестинского анклава. Обострение конфликта началось после того, как ЦАХАЛ объявил о ликвидации двух высокопоставленных командиров запрещенной радикальной группировки.

В свою очередь, Минздрав Палестины обнародовал новые данные о пострадавших. Сообщается, что в результате ракетных атак погибли 25 мирных жителей, ранения получили 80 человек.

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