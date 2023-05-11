В Госдуме предложили ответ на поставки британских ракет Киеву

Надо отсечь любую возможность переброски оружия из Польши на территорию Украины

Ответом на использование Киевом британских крылатых ракет большой дальности для ударов по российской территории должен стать массированный ракетный удар. Его целью станут западные области Украины, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Должны быть нанесены массированные ракетные удары… по западной границе Украины… Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения", - приводит комментарий Шеремета РИА Новости.

Ранее Лондон заявил, что передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения этого оружия - около 250 километров. Сообщается, что Киев заверил Лондон – он будет использовать их только по целям на территориях, которую Украина считает своей. В Кремле уже заявили, что подобные шаги Запада требуют адекватного ответа.

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