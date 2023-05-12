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Востоковед Супонина указала на "ахиллесову пяту" Эрдогана

08:56
  • пятница
  • 12 мая 2023

Выборы в Турции пройдут уже совсем скоро

До выборов президента Турции остается два дня. Каковы шансы кандидатов? В чем видят турецкие избиратели сильные и слабые стороны президента Эрдогана? Каких перемен можно ожидать во внешней политике Анкары, если к власти придет Кемаль Кылычдароглу? И в каком исходе выборов заинтересованы США и Евросоюз?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Эрдоган говорит красиво и понятно турецкому народу. И это взаимопонимание помогает Эрдогану долго удерживаться у власти. Его ахиллесова пята - это экономика. А что касается оппозиции - они, конечно же, говорят часто при личных встречах, что Россия им нужна, что они все равно будут развивать с нашей страной отношения. Объективно - никуда не денешься. Мы настолько крепко привязаны друг к другу - и географически, и в силу взаимовыгодных проектов - что никак Турции от этого не отказаться", - отметила эксперт.

Полный комментарий Елены Супониной смотрите в видео

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