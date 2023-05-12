Экология превратилась на Западе в религиозный культ

Экологическая ответственность оправдает что угодно

Самая зеленая планета - это где не осталось никого живого. Земля - планета людей? Как бы не так! Борьба с изменением климата, экология, зеленое будущее - все это сегодня превратилось в такой массовый, почти религиозный культ в западных странах. Экологическая ответственность оправдает что угодно. Когда климатические активисты бросают тортом в директора компании "Порше" на пресс-конференции, ну хоть какая-то логика здесь есть. Машины с мощными двигателями дают большие выбросы в атмосферу.

С меткостью у этих борцов не очень. Как и со здравым смыслом, когда они обливают краской известные картины, витрины бутиков, приклеивают себя к дорогам, что приводит к многокилометровым пробкам в том же Берлине. И им плевать, что машины скорой помощи не могут доехать до людей, находящихся в опасности.

И этот климатический религиозный культ - он не для людей. Человек в этом мире совсем не нужен. Защитить климат проще простого. В Германии климатолог Верена Брауншвайгер предложила людям заняться самостерилизацией, чтобы снизить выбросы углекислого газа. Вокруг нее сложилось целое движение бесноватых, которое призывает выплачивать по 50 тысяч евро всем, кто не обзавелся детьми к 50 годам. Детей нет - спасаешь планету.

В Дании скандал. Более 40 лет в стране подвергали стерилизации так называемых морально слабых и неполноценных. Программу прикрыли только в 1967 году. К этому моменту были насильно стерилизованы тысячи датчан. Не только преступники, поджигатели, проститутки, но и те, кто вел себя неправильно с точки зрения общественной морали. Такие не могли иметь потомства. Опыт массовой стерилизации в Германии хорошо известен, когда этой процедуре подвергали представителей неполноценных рас.

Климатические активисты - они же за все хорошее? Только кому будет нужна такая зеленая планета, если люди не будут рожать детей? А может быть, немецкие климатические одержимые просто подхватили инициативу австралийских экологов, которые поддержали предложение начать массовый отстрел кенгуру, чтобы те не умерли с голода. А то расплодились, понимаешь.

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