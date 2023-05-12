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Российские войска сбили четыре боеприпаса HIMARS

09:17
  • пятница
  • 12 мая 2023

На запорожском направлении ликвидированы три вражеских беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО группировки "Запад" уничтожили баллистическую ракету "Точка-У" противника и сорвали три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении.

На южнодонецком направлении российские войска сбили четыре боеприпаса HIMARS.

На запорожском направлении ликвидированы три вражеских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе.

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