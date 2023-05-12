На запорожском направлении ликвидированы три вражеских беспилотника
Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО группировки "Запад" уничтожили баллистическую ракету "Точка-У" противника и сорвали три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении.
На южнодонецком направлении российские войска сбили четыре боеприпаса HIMARS.
На запорожском направлении ликвидированы три вражеских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"