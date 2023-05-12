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Штурмовые отряды взяли ротный опорный пункт боевиков

09:12
  • пятница
  • 12 мая 2023

При поддержке бронетехники

В районе поселка Спорное Донецкой народной республики штурмовые отряды группировки "Юг" при поддержке бронетехники взяли ротный опорный пункт боевиков. Кадры показало Минобороны.

После разведки с помощью беспилотников к вражеским позициям выдвинулись пять танков и две БМП. Выбив неприятеля из лесополосы, российские войска захватили укрепрайон и блокпост радикалов. Уничтожены несколько десятков неонацистов, пулеметные доты и группы подкрепления.

Во время штурма один из российских танков получил повреждения, но экипаж продолжил выполнять боевую задачу. Все танкисты живы. 

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