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Гаубицы "Мста-С" уничтожили бронетехнику ВСУ

09:13
  • пятница
  • 12 мая 2023

Российские бойцы применяют высокоточные боеприпасы

Артиллеристы Южного военного округа ликвидировали опорный пункт националистов и вывели из строя боевые машины пехоты противника, сообщило Минобороны.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" открыли огонь по замаскированным позициям радикалов. В результате оказались уничтожены бронетехника, крупнокалиберные орудия и живая сила ВСУ.

Российские бойцы применяют высокоточные боеприпасы и ведут прицельную стрельбу на расстоянии до 30 километров.

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