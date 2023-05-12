Гаубицы "Мста-С" уничтожили бронетехнику ВСУ

Российские бойцы применяют высокоточные боеприпасы

Артиллеристы Южного военного округа ликвидировали опорный пункт националистов и вывели из строя боевые машины пехоты противника, сообщило Минобороны.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" открыли огонь по замаскированным позициям радикалов. В результате оказались уничтожены бронетехника, крупнокалиберные орудия и живая сила ВСУ.

Российские бойцы применяют высокоточные боеприпасы и ведут прицельную стрельбу на расстоянии до 30 километров.

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