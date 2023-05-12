Сержант Денис Пичугин вызвал огонь на себя

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Лейтенант Иван Чекунов с подчиненными пресек попытку украинских националистов прорвать нашу оборону. Минометная батарея под его командованием вела точный огонь по наступающим боевикам. Понеся потери, радикалы отступили. Кроме того, Чекунов задержал вражеского разведчика, который дал показания о расположении позиций ВСУ.

Сержант Денис Пичугин, чтобы не позволить неприятелю окружить свое подразделение, вызвал огонь на себя. Получив тяжелые ранения, он продолжал руководить группой и дал команду внезапно атаковать вражеский фланг. Застигнутые врасплох радикалы бежали. И только после этого Пичугин покинул поле боя. Его отважные действия позволили занять данный рубеж.

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