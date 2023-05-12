Жюри присяжных в Нью-Йорке признало бывшего президента США виновным в домогательствах и клевете

Дональд Трамп обжаловал вердикт суда, по которому он должен выплатить 5 миллионов долларов писательнице Элизабет Кэролл. Об этом сообщают адвокаты политика, передает "ТВ Центр".

Три дня назад жюри присяжных в Нью-Йорке признало бывшего президента США виновным в домогательствах и клевете в отношении Кэролл. Обвинения женщины в изнасиловании в примерочной магазина около тридцати лет назад суд отверг.

Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что даже не встречался с писательницей. Это не помешало Кэрол в 2019 году опубликовать автобиографию. Как считают адвокаты миллиардера, сейчас она отправилась в суд, чтобы увеличить продажи своей книги.

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