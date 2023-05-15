Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Меркурий дает импульс переменам

Овны

Финансовым делам - зеленый свет! Хотите больше зарабатывать - будьте активны и выбирайте исключительно прямые дороги. Подковерные интриги вам сейчас только навредят.

Тельцы

Меркурий в вашем знаке перестал пятиться назад и готов снова бежать навстречу Солнцу. Личные дела, которые раньше тормозились, скоро порадуют вас хорошими новостями.

Близнецы

Проведите этот день без излишних нагрузок - они сейчас могут подорвать ваше здоровье. Занимайтесь делами, которые не превращают вас в выжатый лимон.

Раки

Вы в эпицентре событий: о вас говорят, вам пишут, вас комментируют. Эта ситуация продлится до одиннадцатого июня - стройте планы, связанные с продвижением себя и новыми знакомствами.

Львы

Сложности в карьере, бизнесе или учебе уходят в прошлое - радуйтесь! Если хотите сделать что-то важное до наступления лета - поскорее беритесь за дела!

Девы

Меркурий дает импульс переменам и заряжает вас азартом – отныне лень и прокрастинация вам не грозят! Вы достигните впечатляющих успехов в учебе и бизнесе.

Весы

Если вам нужно взять справку или получить какой-то документ, начинайте процесс. Ближайшие три недели также благоприятны для страхования и банковских операций.

Скорпионы

Вы возвращаетесь к проектам, которые какое-то время были заброшены. Не забудьте уделить внимание личной жизни - в ней намечается что-то интересное!

Стрельцы

Ловите момент: именно сейчас звезды готовы помочь вам похудеть или взять под контроль свой вес. Консультации с тренером или диетологом будут очень полезны.

Козероги

Несмотря на понедельник, ваши мысли ускользают в тему отдыха и развлечений. Действительно, не пора ли в отпуск, с астрологической точки зрения - момент подходящий!

Водолеи

Аренда, покупка и продажа недвижимости вновь становятся актуальными для представителей этого знака. У вас получится найти хороших специалистов типа строителей или электриков.

Рыбы

Вам отныне будет легче объясняться с окружающими. Вы будете делать меньше ошибок и чувствовать себя более уверенно в общении - скажите спасибо Меркурию!

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