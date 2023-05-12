Минобороны России опровергло сообщения о прорыве ВСУ

Ранее такая информация появилась в интернете

Информация о прорыве обороны украинскими военными на различных участках фронта не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Накануне в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы добились прорывов обороны на различных участках линии боевого соприкосновения.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что это не так. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем ВС России.

Заместитель командира танкового полка российской армии, который выполняет боевые задачи на авдеевском направлении, рассказал, что ВСУ не предпринимают активных действий. Хотя в интернете утверждают, что противник "стягивать свои силы, но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности не замечено", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупные силы ВСУ перебрасываются к границе с Белгородской области. Как сообщал военный корреспондент Евгений Поддубный, украинские подразделения отправляются и на купянское направление. По утверждению военкора, ВСУ, готовясь к контрнаступлению, стремятся добиться численного перевеса.

При этом по состоянию на 11 мая, по данным Минобороны России, на купянском направлении уничтожено до 125 украинских военных, также Киев потерял за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 110 военных.

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