Умер актер Олег Севастьянов

Он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Бронзовая птица" и "12 стульев"

Актер Олег Севастьянов скончался 10 мая в возрасте 74 лет. Причина его смерти не приводится.

Прощание с актером состоится 13 мая в 10:00 в Александровском лютеранском соборе в Нарве, сообщает ТАСС.

Олег Севастьянов являлся выпускником Школы-студии МХАТ. Советским и российским зрителям он известен по ролям в фильмах "12 стульев","Бронзовая птица", "Капитан Фракасс", "Возьми меня с собой", "Мужские портреты", "Смиренное кладбище", "Небеса обетованные".

В 1990-е годы Севастьянов стал лютеранским пастором, служил сначала в Москве, затем в Нарве.

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