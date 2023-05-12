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Захарова сочла Зеленского достойным конкурентом участникам "Евровидения"

09:00
  • пятница
  • 12 мая 2023

Политик хотел выступить с видеообращением к участникам конкурса

Европейский вещательный союз как организатор международного песенного конкурса "Евровидение" напрасно отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в его просьбе выступить с обращением к конкурсантам. Такое мнение высказала в пятницу, 12 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, в этом году Зеленский "составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию".

Однако организатор конкурса подчеркнул, что исключительно аполитичный характер мероприятия не позволяет делать политические заявления.

В 2022 году конкурс "Евровидение" выиграла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Европейский вещательный союз пришел к выводу, что Украина не соответствует критериям проведения конкурса, в том числе в вопросах обеспечения безопасности. По этой причине было решено отдать право проведения "Евровидения" в 2023 году Великобритании, представитель которой занял в 2022 году второе место.

"Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле. Россия не принимает участие в этом конкурсе.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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