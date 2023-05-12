The Spectator: мечта Запада о капитуляции России провалились из-за позиции ряда стран

Далеко не все хотят вести экономическую войну против России

Попытка Запада развязать экономическую войну против России и добиться с ее помощью капитуляции Москвы провалилась. Об этом пишет британское издание The Spectator.

По мнению журналистов, западные страны изначально завысили оценку своих возможностей в санкционной войне против России, а в действительности выяснилось, что другие государства не горят желанием вводить рестрикции. В частности, когда экспорт российских нефти и газа в Европу сократился, Россия быстро нарастила их поставки в Китай и Индию.

В итоге экономика России просто переориентировалась с Запада на Восток и на Юг, отметили авторы издания.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения поставленных целей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ситуация, при которой Россию победят, возможна только в сказке, а "верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста".

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