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The Spectator: мечта Запада о капитуляции России провалились из-за позиции ряда стран

09:20
  • пятница
  • 12 мая 2023

Далеко не все хотят вести экономическую войну против России

Попытка Запада развязать экономическую войну против России и добиться с ее помощью капитуляции Москвы провалилась. Об этом пишет британское издание The Spectator.
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По мнению журналистов, западные страны изначально завысили оценку своих возможностей в санкционной войне против России, а в действительности выяснилось, что другие государства не горят желанием вводить рестрикции. В частности, когда экспорт российских нефти и газа в Европу сократился, Россия быстро нарастила их поставки в Китай и Индию.

В итоге экономика России просто переориентировалась с Запада на Восток и на Юг, отметили авторы издания.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения поставленных целей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ситуация, при которой Россию победят, возможна только в сказке, а "верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста".

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