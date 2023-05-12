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Украинцы потребовали у Зеленского вернуть День Победы

09:40
  • пятница
  • 12 мая 2023

Зарегистрирована соответствующая петиция

Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая зарегистрирована на Украине.
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Автор петиции напомнил, что в войне участвовали предки жителей Украины, которая на тот момент была в составе СССР, поэтому "нет смысла отменять праздник".

Для того, чтобы петиция была передана на рассмотрение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов, пока набралось несколько десятков, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил празднование в стране 9 мая Дня Победы. На этот день политик назначил новый праздник — День Европы. В знак солидарности с Киевом 9 мая с Зеленским встретилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заверила в поддержке Брюсселем Киева.

Однако на практике стремление Украины вступить в Евросоюз пока не реализуется. Фон дер Ляйен отмечала, что Брюссель пока оценивает уровень подготовки Украины к членству в объединении как ранний.

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