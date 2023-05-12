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В Госдуме предложили ввести "налог на развлечения" для помощи бойцам СВО

10:00
  • пятница
  • 12 мая 2023

Деньги предлагают направлять в фонд помощи семьям мобилизованных и армии

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил ввести отчисления с каждого счета в ресторанах, кафе и ночных клубах. Средства предлагается направлять в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.
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Парламентарий уточнил, что это "своеобразный налог на развлечение в период военного времени".

Предлагаемая величина отчислений — 1% от суммы счета. Как написал Матвеев в своем Telegram-канале, это "не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма".

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в 2022 году в российские регионы федеральными властями было направлено более 57 млрд рублей, предназначенных на реализацию мер по поддержке участников спецоперации и членов их семей. За первый квартал 2023 года на эти же цели было направлено уже 14,5 млрд рублей.

В России реализуется целый комплекс мер поддержки бойцов СВО и членов их семей — в частности, в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, лечении и медицинской реабилитации.

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