Российским подразделениям осталось пройти 600 метров в Артемовске

Отступая, радикалы взрывают свою же бронетехнику

К окраине поселка Спорное танки подбирались через перелесок. Чтобы боевики не засекли их раньше времени. Когда до позиций противника осталось метров 300, механики дали полный газ. Рывок напрямую. К развалинам, где сидели радикалы. И вот экипажи открывают огонь в упор. На связь выходит командир группы. И по рации корректирует направление.

Серия залпов по траншеям боевиков. Они отвечают выстрелом из ПТУРа. На подмогу спешат экипажи других машин. И вот обрабатывать лес начинает уже вся бронегруппа.

На другом конце села танк разносит бетонный дот. В воздух взлетают обломки. В бой вступают десантники. Прямой контакт. Глубокий овраг, в котором сидели националисты, зачищен. Спорное перешло под контроль российских войск. Как и вся линия укреплений противника на этом участке.

Накануне вечером, сообщили в Минобороны, ВСУ предприняли несколько контратак на краснолиманском и донецком направлениях. Но все они носили локальный характер. И потеряв десятки боевиков и бронемашин, противник отступил.

Самые интенсивные бои сейчас идут южнее Артемовска. ВСУ прорывались к позициям мотострелков. В какой то момент смогли даже отбить три опорных пункта. Но не продержались и нескольких часов. Мощными ударами артиллерии националистов отбросили. Ситуация в наиболее опасных местах - Богдановке и Клещевке - полностью под контролем российской группировки.

В Артемовске российские бойцы занимают микрорайон, который в городе называют "Гнездо". Рядом - еще три бывших жилмассива. "Лошадь", "Домино" и "Конструктор". Это последние высотки, в которых закрепились боевики

Отступая, радикалы взрывают свою же бронетехнику. В этом квадрате, по оценкам военных, могут находиться до 3 тысяч националистов. В том числе наемники из Грузии, США, Британии и Австралии. Но несмотря на высокую численность они с трудом удерживают позиции. Для полного освобождения города российским подразделениям осталось пройти всего 600 метров.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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