Всегда отзывчивый: главное о подвиге гвардии рядового Артема Пастухова

Он посмертно награжден орденом Мужества

Самые необходимые вещи - лекарства, сухпайки, термобельё, спальные мешки, средства гигиены. Очередная партия гуманитарной помощи отправляется в зону спецоперации. Помогать военнослужащим для Ирины Рыбалко стало смыслом жизни после гибели сына Артема. Со слезами на глазах показывает - в его комнате все сохранили так, как было.

Гвардии рядовой воздушно-десантных войск Артем Пастухов погиб в мае прошлого года. Ему было всего восемнадцать лет. Под городом Попасная им пришлось вести неравный бой. И оказалось - большинство его товарищей ранены.

"Получилось так, что нарвались на наемников. Начался бой. И я отстрелял короб. И мне пуля попала в бронежилет под сердце", - рассказывает сослуживец Артема Александр Румянцев.

Ему очень тяжело вспоминать этот день - он получил тогда множество ранений. Артем прорвался к нему и хотел перенести в безопасное место.

"Проходит пара секунд, и я понимаю, что Тема меня отпускает. То есть по нам начали стрелять и попали в него", - продолжает Александр.

Когда пришло подкрепление, раненых эвакуировали в тыл. Артем Пастухов умер по дороге в госпиталь. Сослуживцы говорят - он не должен был участвовать в том бою, но на задание вызвался сам. Родные говорят - в его характере было приходить всем на помощь.

"Всегда заботливый, отзывчивый, что не попросишь, всегда делал, всегда помогал, кричал - дедулька, что тебе сделать, что тебе помочь?", - вспоминает дедушка Артема.

Каждый день Ирина - в заботах. И каждый день думает о сыне.

"А я до сих пор не верю. Он у меня на спецоперации. Я не верю, до меня еще не пришло это осознание", - говорит она.

Рядовой Артем Пастухов посмертно награжден орденом Мужества. За самоотверженность и отвагу. Память о нем хранят и односельчане - на здании школы, где он учился, появилась мемориальная доска. А в волонтерской команде Ирины уже более пятисот человек - и из Ростовской области, и из других российских регионов. Собирают военнослужащим новую партию гуманитарной помощи. И провожают только с одним пожеланием: "Мальчики, храни вас Бог!".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"