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Евросоюз готовится ужесточить энергетические санкции против России

11:55
  • пятница
  • 12 мая 2023

Представители стран ЕС обсудили очередной пакет ограничений

Евросоюз выступает за ужесточение энергетических санкций против России. Об этом пишет издание Politico.

Представители стран ЕС обсудили накануне очередной пакет ограничений. Они направлены на то, чтобы предотвратить обход уже действующих мер. В частности, речь идёт о запрете для судов, которые перевозят российскую нефть, заходить в европейские порты.

Также ранее западные СМИ сообщали, что в рамках 11-го пакета рассмотрят ограничение экспорта технологий и использование объектов интеллектуальной собственности. Для того, чтобы принять новые санкции, необходимо одобрение всех 27 стран Евросоюза.

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