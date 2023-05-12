США стягивают полицию и нацгвардию на границу с Мексикой

Тысячи выходцев из Латинской Америки пытаются прорваться в страну любой ценой

Окончания срока действия нормы "раздел 42" в Штатах ожидали с нескрываемой тревогой. Даже президент Байден признал: некоторое время будет хаос. По одну сторону - десятки, если не сотни тысяч мигрантов, по другую - усиленные наряды погранслужбы, полиции и национальной гвардии. Ночью группы мексиканских мигрантов пытались прорваться в Америку в обход официальных пунктов пропуска, буквально штурмуя пограничную реку Рио-Гранде.

"Все, что мы можем сделать, это встать у них на пути. Мои солдаты ни в коем случае не будут применять физическую силу к мигрантам, если только их безопасность или безопасность другого солдата или сотрудника правоохранительных органов не будет поставлена под угрозу", - сказал Шон Сторруд, командир оперативной группы национальной гвардии Техаса.

Звучит обнадеживающе, но на поверку все вышло совершенно по-другому.

"Я прошла через дыру в пограничной стене, и меня тут же схватили американские солдаты и выдворили назад", - рассказала мигрантка Хуаниэла Кастильо.

Но возвращаться домой женщина не собирается. Как и тысячи других соотечественников, она намерена все же оказаться в США. И, вероятно, окажется, если будет вести себя по правилам. Отмену так называемого "раздела 42" администрация Байдена официально объясняла окончанием пандемии коронавируса, но реальная причина в том, что мигранты традиционно голосуют за демократов - существенное подспорье в преддверии выборов президента. Республиканцы не замедлили ответить и накануне приняли законопроект о строительстве дополнительной стены на границе США и Мексики.

"Президент Байден отказался от своих обязанностей по защите наших границ и активно работает над тем, чтобы усугубить пограничный кризис. С первого дня своего правления он не смог защитить безопасность страны", - заявил Кэвин Маккарти, спикер Палаты представителей США.

Стать законом у законопроекта о новой стене шансов сейчас практически нет, но республиканцы останавливаться не намерены. Сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди и вовсе высказался, что Мексика "ела бы кошачий корм из консервной банки, если бы не северный сосед".

Заявление вызвало справедливый гнев в мексиканском МИД.

"Мне этот господин кажется невеждой и расистом, ему должно быть стыдно за то, что он сенатор, и, конечно, мы должны защищать нашу страну на всех площадках", - сказал Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики.

В свою очередь, администрация Байдена, похоже, все-таки задумалась, с чем придется столкнуться в случае массового наплыва мигрантов. В частности, американские СМИ сообщают о планах властей депортировать иностранных граждан, которые незаконно пересекли границу и не доказали, что ранее просили убежища в третьей стране. Как это будет действовать на практике, сказать сложно, но уже известно, что за нарушение правил грозит пятилетний запрет на въезд в США и даже уголовная ответственность. Неслучайно именно этой ночью тысячи мигрантов стремились пересечь границу. А теперь - видимо, в раздумьях - немного успокоились.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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