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В Пакистане продолжаются акции протеста

11:56
  • пятница
  • 12 мая 2023

В ходе беспорядков около 50 человек погибли

В Пакистане продолжаются акции протеста, несмотря на решение суда о незаконности ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана, передает "ТВ Центр".

Политика не отпустили домой, а отправили на сутки в полицейский участок Исламабада. Сегодня экс-премьера под усиленной охраной и в сопровождении толпы сторонников вновь доставили в суд, где будут рассматривать вопрос о внесении за него залога.

Имран Хан был задержан во вторник по обвинению в коррупции и отмывании денег. После его ареста по всей стране начались массовые протесты, которые переросли в стычки с полицией. По данным местных СМИ, в ходе беспорядков около 50 человек погибли, не менее ста пострадали. Задержаны больше тысячи протестующих.

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