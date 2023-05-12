В Иркутской области оказались подтоплены сразу несколько сел

Самая сложная обстановка - в Преображенке

В Иркутской области ликвидируют последствия паводков. Из-за активного таяния снега и разлива рек подтопило сразу несколько сел, передает "ТВ Центр".

Самая сложная обстановка - в Преображенке. Уровень воды в Нижней Тунгуске превышает критическую отметку уже несколько дней.

В зоне бедствия - более ста жилых домов. Сотрудники МЧС оказывают жителям адресную помощь. Для пострадавших также развёрнут пункт временного размещения.

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