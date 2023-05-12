В подмосковном приюте выхаживают привезенного из Уфы львенка

Хозяин пытался продать животное через сайт объявлений

Симба - хозяйка гостеприимная. Готова с первый секунды - на ручки. И - обниматься! Между поездками к ветеринарам ластится ко всем без исключения. Здесь есть игрушки, вкусная еда. А главное - надежда. На то, что скоро испытания трехмесячного львенка закончатся.

"Она сейчас постоянно на обезболивающих, потому что даже во сне кошка кричит. У котенка проблемы с поджелудочной железой, проблемы с пищеварением. И сейчас мы выравниваем", - рассказал Виктор Агафонов, руководитель парка-приюта для хищных животных.

Какое для нее это жилье по счету - никто никогда не узнает. В Подмосковье Симбу привезли из Уфы, где она стала героиней чудовищной по своему цинизму истории. О том, что по улицам среди местных кошек и собак выгуливают львенка, знало полгорода. Хозяева всем желающим рассказывали трогательные истории.

Пока народ умилялся, на популярном сайте появилось объявление с фотографией львёнка: продается царь зверей, всего за 300 тысяч рублей. Покупатель нашелся быстро в лице представителя Росприроднадзора. Первая контрольная закупка сорвалась - продавец заподозрил неладное. А вот вторая встреча привела к нужному результату.

Выяснилось, что с официальными бумагами у хозяев львенка проблема.

"Документов, правоустанавливающих право собственности на этого льва, предоставлено нам не было. Все документы являются фальсифицированными, ненастоящими", - объяснил Дмитрий Стрельников, общественный инспектор Росприроднадзора, руководитель центра реабилитации диких животных.

Так львенок оказался в подмосковном Клину. После лечения Симбу ждет просторный парк. По довольным обитателям не скажешь, что все они были когда-то спасены. Конечно, у многих возникает целый ряд вопросов: откуда у львенка рана на голове, кто сломал ему лапу, по чьей вине он грыз покрышки, отчего теперь желудок забит резиной. Для специалистов сейчас главное - не ответить, а достучаться. До людей. Ведь когда есть спрос, всегда найдется предложение.

"Пожалуйста, не заводите! Не фотографируйтесь с львятами и тигрятами на улицах! Потому что как бы вам ни рассказывали про то, что эти львята едут потом в парк, где они живут, они никуда не едут! Они умирают", - заявил Агафонов.

Симба от людей не отходит. Сейчас они - ее прайд, который больше не предаст.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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