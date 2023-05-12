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Корабли Черноморского флота нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине

10:27
  • пятница
  • 12 мая 2023

Россия продолжает спецоперацию

За время проведения российским военными специальной военной операции корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по объектам украинских войск. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
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Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции.

В интервью газете "Красная звезда" вице-адмирал также рассказал, что Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских беспилотников — и надводных, и подводных.

До конца 2023 года на вооружение Черноморского флота поступят три ракетных корабля "Каракурт", сообщил Соколов.

Ранее западные СМИ отмечали, что гиперзвуковые ракеты, которые разработала и поставила на вооружение Россия, наводят ужас на Соединенные Штаты. Они могут развивать скорость до десяти единиц маха – а, главное, очень маневренные. Лидер "рейтинга ужаса", по словам автора статьи Луи Маззанти, — гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их Москва уже применяла в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, США должны признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр", говорится в материале.

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