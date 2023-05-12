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Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

10:40
  • пятница
  • 12 мая 2023

Средства направят в 65 регионов России

Российские регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Такое распоряжение в четверг, 11 мая, подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.
Регионы получат более 800 млн рублей на модернизацию объектов сельского хозяйства

Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти перечислят деньги местным сельхозпроизводителям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

В кабмине подчеркнули, что предпринимаемая мера поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности на зерновом и на продовольственном рынке, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2023 году российские аграрии могут получить урожай примерно в 123 млн тонн, из которых порядка 78 млн тонн — это пшеница. В этот расчет входят новые регионы России: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Патрушев заверил, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью. Кроме того, Россия продолжит поставки зарубежным партнерам в заявленном ранее объеме.

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