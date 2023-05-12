Покрышки загорелись в подмосковном Дзержинском

Дым от пожара виден даже в Москве

В подмосковном Дзержинском загорелся склад, где хранятся использованные автомобильные покрышки.

ЧП произошло на Садовой улице. В настоящий момент площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В воздух поднимается густой столб черного дыма, его хорошо видно в юго-восточных районах Москвы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения пожара привлечено 6 единиц техники, 18 человек. Москва отправила на помощь два пожарных вертолета, рассказал ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

Выясняются причины и обстоятельства пожара. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

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