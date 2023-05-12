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Черноморский флот нарастил защиту от атак Украины

10:54
  • пятница
  • 12 мая 2023

Усилена защита основной базы от атак БПЛА

Черноморский флот (ЧФ) нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак надводных беспилотников.

Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете "Красная звезда". В частности, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины.

"Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО помимо штатных корабельных расчетов привлечены дополнительные средства", - добавил Соколов.

Лишившись возможности действовать на море, ВСУ сосредоточились на диверсионно-террористических атаках по объектам Черноморского флота и полуострова.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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