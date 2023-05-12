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В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от мобилизации

11:06
  • пятница
  • 12 мая 2023

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила такую инициативу

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст отзыва, в правкомиссии назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно, говорится в отзыве комиссии.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных. Он сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Закон устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде. Кроме того, документом предусматривается ряд обеспечительных мер для уклонистов.

Подчеркивалось, что принятие таких поправок в законодательство не имеет отношения к якобы новой волне мобилизации, сообщения о которой периодически возникают в некоторых СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что после начала спецоперации стало ясно, что "местами у нас в военкоматах много бардака".

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