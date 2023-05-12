В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от мобилизации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила такую инициативу

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст отзыва, в правкомиссии назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно, говорится в отзыве комиссии.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных. Он сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными. Закон устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде. Кроме того, документом предусматривается ряд обеспечительных мер для уклонистов.

Подчеркивалось, что принятие таких поправок в законодательство не имеет отношения к якобы новой волне мобилизации, сообщения о которой периодически возникают в некоторых СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что после начала спецоперации стало ясно, что "местами у нас в военкоматах много бардака".

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