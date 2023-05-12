В Москомархитектуре назвали главный эффект строительства Бирюлевской линии метро

Начало подготовительных работ начнется уже в 2023 году

Бирюлевская линия метрополитена объединит семь столичных районов и улучшит транспортную доступность 700 тысячам москвичам.

Метро пройдет по районам Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. Новые станции помогут быстрее и удобнее передвигаться по городу, разгрузят участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий.

Помимо этого, новая радиальная линия снизит нагрузку и на наземный транспорт, уменьшатся пробки, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Общая протяженность линии – около 22 километров. На участке планируются семь станций. Начало подготовительных работ на линии начнется уже в 2023 году.

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