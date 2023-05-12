Студенты Москвы воплотят проекты в рамках молодежного акселератора "Округа.Вузы"

Впервые он проводился в 2022 году

В 2022 году молодежный проектный акселератор "Округа" был запущен впервые. Шесть проектов-победителей получили поддержку Проектного офиса "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Проект "СТЕНЫ", забравший гран-при, вошел в проектную линейку "Молодежи Москвы".

В 2023 году концепция "Округов" была изменена, теперь участниками акселератора могут стать только студенты вузов. Организаторы "Округа.Вузы" решили выйти на студенческую аудиторию, предоставить им возможность проводить мероприятия, которые хотят именно они. В каждом административном округе будет реализован один проект-победитель.

Победительница Молодежного проектного акселератора "Округа" 2022 года Виктория Водостоева заявила, что это уникальное место, где молодежь Москвы получает знания по проектной деятельности и возможность воплотить в жизнь проект своей мечты.

Победительница Молодежного проектного акселератора "Округа" 2022 года Екатерина Килюшик выразила благодарность Проектному офису "Молодежь Москвы" за помощь в развитии проекта "Классическая музыка: вчера, сегодня, завтра". Она выразила надежду на то, что благодаря этому проекту классика и дальше будет привлекать новую аудиторию.

Руководитель проекта "СТЕНЫ" Дмитрий Толщнов рассказал, что за время участия в акселераторе узнал много нового, что помогло ему при построении своей творческой мысли и карьеры. Он высоко оценил организацию мероприятия и справедливость экспертной комиссии.

Руководитель Молодежного проектного акселератора "Округа.Вузы" Мария Ершова назвала акселератор "Округа.Вузы" классной стартовой площадкой для студентов, которые хотят заниматься проектной деятельностью. По итогам акселератора на территории города будут реализованы 11 проектов, и что, самое главное, они будут созданы молодежью для молодежи".

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