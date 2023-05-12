Собянин: более 250 тыс. человек посетили вторую Московскую неделю интерьера и дизайна

Экономический итог выставки - заключение крупных контрактов на сумму свыше 13 миллиардов рублей

Более 250 тысяч человек посетили вторую Московскую неделю интерьера и дизайна. Об этом рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Сотни компаний из России и других стран представили свои идеи и решения для оформления помещений. Это мебель, декор, текстиль, светильники и многое другое. В этом году работал и магазин товаров для дома.

Организаторы подготовили обширную деловую и образовательную программу - всего более ста тематических сессий. Ведущие специалисты рассказали о перспективах развития отрасли и современных тенденциях в дизайне.

Экономический итог выставки - заключение крупных контрактов на сумму свыше 13 миллиардов рублей.

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