Пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание

Есть угроза дальнейшего распространения огня

Пожар на складе покрышек в подмосковном Дзержинском перекинулся на соседнее здание.

Там загорелась крыша, сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящий момент горят 20 квадратных метров кровли, однако есть угроза распространения огня по всей крыше. Информации о пострадавших нет.

Пожар на складе на Садовой улице произошел утром 12 мая. Загорелись использованные автомобильные покрышки. Огнем объяты 2,5 тысячи квадратных метров, густой столб черного дыма хорошо видно даже в юго-восточных районах Москвы.

Выясняются причины и обстоятельства пожара. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

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