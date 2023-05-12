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Пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание

11:57
  • пятница
  • 12 мая 2023

Есть угроза дальнейшего распространения огня

Пожар на складе покрышек в подмосковном Дзержинском перекинулся на соседнее здание.

Там загорелась крыша, сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящий момент горят 20 квадратных метров кровли, однако есть угроза распространения огня по всей крыше. Информации о пострадавших нет.

Пожар на складе на Садовой улице произошел утром 12 мая. Загорелись использованные автомобильные покрышки. Огнем объяты 2,5 тысячи квадратных метров, густой столб черного дыма хорошо видно даже в юго-восточных районах Москвы.

Выясняются причины и обстоятельства пожара. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

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