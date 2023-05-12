Россия может ответить ассиметрично на недружественные действия Польши

Последний вопиющий эпизод - изъятие здания, в котором находилась школа при посольстве России

Россия допускает использование ассиметричных мер в ответ на блокировку счетов нашего посольства и торгового представительства в Польше. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова.

Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства. Захарова напомнила, что в соответствии с принципом взаимности польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. И подчеркнула, что действия Варшавы противоречат всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию.

Последний вопиющий эпизод - изъятие здания, в котором находилась школа при посольстве России. В конце апреля польские правоохранители сбили замки и заняли учебное заведение, заставив сотрудников вывезти оттуда все вещи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"