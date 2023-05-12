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Пекин обвинил США в попытке подавить Китай

11:41
  • пятница
  • 12 мая 2023

Отношения между двумя государствами остаются напряженными

Стремление США лишить Китай статуса развивающейся страны имеет целью подавить и сдержать развитие КНР. Такое заявление сделал в пятницу, 12 мая, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.
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Чиновник прокомментировал принятие нижней палатой американского Конгресса законопроекта, который предполагает обязанность Госдепартамента содействовать отмене статуса развивающейся страны для Китая в рамках международных организаций и договоров, в которых участвует Вашингтон.

Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон стремится подавить и ограничить пространство для развития Китая, однако не Соединенным Штатам решать такие вопросы — Пекин будет решительно защищать статус КНР как развивающейся страны.

Представитель МИД КНР также подчеркнул, что Пекин намерен укреплять солидарность и сотрудничество с другими развивающимися странами, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ писали, что Соединенные Штаты обеспокоены развитием сотрудничества Москвы и Пекина в сфере атомной энергетики и потенциальным расширением ядерного арсенала КНР. По оценкам Пентагона, совокупный ядерный арсенал двух стран может существенно превзойти американский, что вызывает опасения Вашингтона.

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