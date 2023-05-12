В России с коронавирусом госпитализировали 864 человека

Скончались 28 пациентов

За сутки в России госпитализировано 864 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 3111 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5587 человек, скончались 28 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 602 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 96. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 198 человек, в Московской области – 74.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22892353 случая заболевания, зарегистрировано 398658 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"