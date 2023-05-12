В кабмине рассказали о дефиците IT-специалистов в России

При этом зарплаты айтишников в два раза выше, чем у специалистов других отраслей

В России наблюдается "огромный дефицит" специалистов в сфере информационных технологий (IT). Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Политик выступил на III Молодежном форуме по управлению интернетом (Youth RIGF 2023). Он отметил, что "IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даем".

Чернышенко рассказал, что в России средняя зарплата IT-специалиста вдвое превышает зарплату представителя другой отрасли. Обращаясь к участникам форума, он заявил, что "вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в России есть много ниш, где "школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть". Президент подчеркнул, что в некоторых отраслях экономики в России "и по качеству часто получается даже выше".

В России в рамках работы по обеспечению технологического суверенитета предпринимается ряд мер по поддержке IT-специалистов. В частности, им предоставляются расширенные возможности по оформлению льготной ипотеки.

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