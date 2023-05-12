ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запустят программу поддержки военных врачей и медперсонала

12:38
  • пятница
  • 12 мая 2023

Они будут получать единовременные компенсационные выплаты

С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, которые приедут работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты при заключении трудового договора минимум на пять лет.
"Без ИИ развития не будет": Собянин об искусственном интеллекте в медицине

Для врачей, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны России, сумма компенсации составит 2 млн рублей, для фельдшеров и медсестер – 1 млн рублей.

При поступлении на работу в гарнизонные медсанчасти на удаленных и труднодоступных территориях врачам будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам – 750 тысяч рублей.

В других местах военным врачам будут единовременно выплачивать 1 млн рублей, фельдшерам и медсестрам – 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новые российские регионы — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — получат 190 млн рублей на "подъемные" врачам, фельдшерам и акушерам, которые переедут туда работать в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Это позволит привлечь в указанные субъекты Российской Федерации не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена.

Кроме того, в 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные врачи
Военные врачи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.