В России запустят программу поддержки военных врачей и медперсонала

Они будут получать единовременные компенсационные выплаты

С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, которые приедут работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты при заключении трудового договора минимум на пять лет.

Для врачей, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны России, сумма компенсации составит 2 млн рублей, для фельдшеров и медсестер – 1 млн рублей.

При поступлении на работу в гарнизонные медсанчасти на удаленных и труднодоступных территориях врачам будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам – 750 тысяч рублей.

В других местах военным врачам будут единовременно выплачивать 1 млн рублей, фельдшерам и медсестрам – 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новые российские регионы — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — получат 190 млн рублей на "подъемные" врачам, фельдшерам и акушерам, которые переедут туда работать в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Это позволит привлечь в указанные субъекты Российской Федерации не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена.

Кроме того, в 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

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