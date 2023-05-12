Бывший игрок "Спартака" погиб в ДТП

32-летний футболист скончался в больнице

Прокуратура подтвердила гибель бывшего футболиста "Химок", "Спартака-2" и "Динамо-2" Александра Каракина в ДТП.

Трагедия произошла на Минском шоссе вечером в четверг, 11 мая. 32-летний Каракин устроил уличные гонки, не справился с управлением и врезался в отбойник. Его Nissan GT-R отбросило на середину дороги, машина превратилась в груду металла.

Футболиста госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

"В результате ДТП потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных телесных повреждений скончался", - сообщили в прокуратуре.

Telegram-канал "112" пишет, что вместе с Каракиным в автомобиле находился еще один человек, он в реанимации.

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