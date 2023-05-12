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В Дагестане ликвидированы двое экстремистов

13:00
  • пятница
  • 12 мая 2023

Они оказали сопротивление полицейским

В Дагестане ликвидированы двое сторонников экстремистского течения в исламе. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказали в республиканском Министерстве внутренних дел.

В правоохранительные органы поступила информация о вооруженном нападении в районе села Цыйша Кулинского района Дагестана двух неустановленных лиц на водителя частного такси с целью завладения автомобилем.

Как уточнили в ведомстве, во время задержания экстремисты оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, поэтому был открыт огонь, сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что иностранные НПО стремятся использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов в своих целях. Западные организации стремятся разжечь религиозную и социальную рознь, а также нанести ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям и культуре России.

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