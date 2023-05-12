Генпрокуратура рассказала о дискриминации России в Интерполе

Запросы Москвы подвергают "необоснованным фильтрам"

Интерпол выставил "необоснованный фильтр" на запросы России о розыске. Об этом рассказал в пятницу, 12 мая, начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаил Виноградов.

Представитель ведомства подтвердил, что Москва продолжает взаимодействие с Интерполом, хотя отметил, что еще в 2022 году "был выставлен, по нашему мнению, необоснованный фильтр".

Виноградов подчеркнул, что российская сторона требует равного подхода, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что западные государства нарушают нормы международного права, отказывая российскому ведомству в сотрудничестве и правовой помощи. Российской стороне не отвечают на ее запросы, а Швейцария даже не проинформировала о выходе из соглашения о правовой помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"