Песков воздержался от комментариев о возможном контрнаступлении ВСУ

Вопрос переадресован в Минобороны

В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ.

Комментарии относительно ситуации в зоне специальной военной операции – это прерогатива Минобороны России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь я не буду ничего говорить. Это прерогатива министерства обороны", - сказал представитель Кремля.

Накануне Минобороны России заявило, что сообщения ряда telegram-каналов о контрнаступлении ВСУ и "прорывов обороны" не соответствуют действительности. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем ВС России.

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