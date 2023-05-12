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Песков воздержался от комментариев о возможном контрнаступлении ВСУ

13:16
  • пятница
  • 12 мая 2023

Вопрос переадресован в Минобороны

В Кремле отказались комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ.
Минобороны России опровергло сообщения о прорыве ВСУ

Комментарии относительно ситуации в зоне специальной военной операции – это прерогатива Минобороны России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь я не буду ничего говорить. Это прерогатива министерства обороны", - сказал представитель Кремля.

Накануне Минобороны России заявило, что сообщения ряда telegram-каналов о контрнаступлении ВСУ и "прорывов обороны" не соответствуют действительности. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем ВС России.

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