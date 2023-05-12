На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке борются с природными пожарами

Дымом от огня из соседних регионов заволокло Челябинскую область

Свердловская область. Из 47 очагов в регионе, один - самый опасный. Под ударом поселок Костоусово. Помощь от парашютистов-десантников подоспела как нельзя кстати. На Урале только в одной области площадь лесного пожара превысила 3000 гектаров. До ближайшего населенного пункта - 3 км. Важно не допустить распространение огня и держать ситуацию под контролем. В регионе стоит жаркая погода, давно не было дождей. Пожар несколько раз переходил в верховой. Пламя усмиряют с вертолетов.

Больше трех десятков парашютистов-десантников "Авиалесоохраны" и в Курганской области.

"Равнина, травы сухой много, и засуха большая. Осадков не было и не предвидится в ближайшее время", - сообщил Дмитрий Левченко, инструктор Абаканского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана".

Осложняет работу порывистый ветер. Чтобы добиться результата, действовать нужно быстро и слаженно. Опашка трактором, встречный отжиг. Промедление чревато серьезными последствиями.

В Иркутской области огонь пришел со стороны железной дороги. Там пожар был рукотворным. Его устроили туристы, приехавшие отдыхать на праздники. В результате ветер унес пламя в лес на заповедные территории. Пожар забрался в расщелины и на скалы. До очага добирались на аэролодке по льду Байкала.

Часть населённых пунктов региона страдает от паводков. Реки выходят из берегов из-за активного таяния снега. Самая сложная обстановка в селе Преображенка. Уровень воды в Нижней Тунгуске превышает критическую отметку уже несколько дней. В зоне бедствия более ста жилых домов. Сотрудники МЧС оказывают людям адресную помощь. Для пострадавших также развернут пункт временного размещения. Реки вскрываются ото льда и в Якутии. В регионе готовятся к весеннему паводку.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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