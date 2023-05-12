ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Алтае спасли четырехмесячного медвежонка

14:55
  • пятница
  • 12 мая 2023

Он два дня просидел на дереве без еды и воды

На Алтае успешно провели операцию по спасению медвежонка, который два дня просидел на дереве без еды и воды, сообщает "ТВ Центр".

Испуганного зверя заметили на одной из турбаз. О бедолаге сообщили в местный заповедник. По мнению зоологов, медведица, вероятно, погибла. Или же маленький хищник, которому всего 4 месяца, отбился от матери, а собаки загнали его на дерево.

Специалисты сумели снять медвежонка с веток и поместили в специальный вольер, где выхаживают таких сирот. Основная задача теперь вырастить не домашнего питомца, а дикого зверя. И у этого найденыша, говорят сотрудники, есть все шансы. Ведь время контакта с человеком у него было минимальным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
Медвежонок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.