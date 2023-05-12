На Алтае спасли четырехмесячного медвежонка

Он два дня просидел на дереве без еды и воды

На Алтае успешно провели операцию по спасению медвежонка, который два дня просидел на дереве без еды и воды, сообщает "ТВ Центр".

Испуганного зверя заметили на одной из турбаз. О бедолаге сообщили в местный заповедник. По мнению зоологов, медведица, вероятно, погибла. Или же маленький хищник, которому всего 4 месяца, отбился от матери, а собаки загнали его на дерево.

Специалисты сумели снять медвежонка с веток и поместили в специальный вольер, где выхаживают таких сирот. Основная задача теперь вырастить не домашнего питомца, а дикого зверя. И у этого найденыша, говорят сотрудники, есть все шансы. Ведь время контакта с человеком у него было минимальным.

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