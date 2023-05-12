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Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара в Дзержинском

14:58
  • пятница
  • 12 мая 2023

Тушение продолжается

В подмосковном Дзержинском горит склад покрышек. На помощь местным спасателям власти Москвы направили спецвертолеты. На месте ЧП работает корреспондент канала "ТВ Центр" Анна Пешехонова. 

Справиться с пожаром пока не удалось. Однако видно, что открытое горение практически ликвидировано. Горит только небольшой ряд покрышек. Два вертолета Ка-32 непрерывно курсируют между Москвой-рекой и местом пожара. 

Пожар начался сегодня утром на предприятии по переработке вторсырья. Загорелась 8-метровая гора покрышек. Столб густого черного дыма можно было видеть из некоторых районов Москвы. Огонь очень быстро распространялся, площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Поступала информация, что в какой-то момент пламя перекинулось на крышу соседнего здания. Однако в МЧС это не подтвердили.

"Тушение осложнялось сильным горением и очень большой температурой. Совместными усилиями в том числе авиации удалось пожар локализовать", - рассказали в ведомстве.

Сейчас тушение продолжается. Но пожарные расчеты останутся здесь как минимум до утра и займутся проливкой. По словам местных жителей, это не первый случай возгорания на данном предприятии. И особое беспокойство вызывает сам продукт горения - резина. Однако, как заверили в областном Минэкологии, концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена.

Прокуратура Подмосковья уже начала проверку с целью выяснить, что стало причиной возгорания.

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