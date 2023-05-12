Прокуратура выясняет обстоятельства страшной аварии на Минском шоссе

Минувшей ночью там насмерть разбился бывший футболист Александр Каракин

Заправка в Московской области на 40-м километре Минского шоссе, на которой минувшей ночью собрались стритрейсеры перед заездом. Среди них был и бывший футболист - Александр Каракин. Перед тем, как выехать на трассу, гонщики, как рассказали сотрудники заправки, дружно заливали бензин, общались. такое массовое нашествие любителей экстремальной скорости здесь происходит регулярно - каждую ночь с четверга на пятницу.

Похожие заезды не раз выкладывали в соцсети автоблогеры. Судя по этим видео, для стритрейсеров эта заправка - старт заездов. Сегодняшний попал в интернет гораздо быстрее. Сразу в хронику ЧП.

Nissan GTR Александра Каракина, бывшего футболиста молодежных составов "Спартака" и "Динамо", а затем - подмосковных "Химок" - влетел в отбойник. От столкновения автомобиль буквально разорвался на части.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, сегодня в ночное время в районе 29 км автодороги "М-1Беларусь" водитель автомобиля марки "Ниссан" не справился с управлением и совершил наезд на отбойное ограждение", - сообщили в прокуратуре.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Одинцовскую областную больницу с переломами черепа, ребер и ноги. Но от полученных травм он скончался.

Говорят, экстремальщики облюбовали один из участков Минского шоссе из-за слепой зоны, где нет видеокамер. Там они гоняют на скорости до 200 километров в час.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"