Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Данную профессию можно получить в шести медицинских колледжах Москвы

Сегодня международный День медицинской сестры. С профессиональным праздником младший персонал столичных клиник поздравил Сергей Собянин в своём блоге. Мэр Москвы отметил, что от внимательности, трудолюбия и мастерства медсестёр и медбратьев зачастую зависит жизнь пациентов.

Призвание и собственный выбор. А для многих еще и семейные традиции. Сегодня в Москве работает почти 50 000 медицинских сестер. Операционная, процедурная, участковая, у каждой - свой профиль. Но объединяет всех безусловная любовь к людям.

Медсестра сегодня не просто помощник врача. В некоторых случаях у нее есть свои особые полномочия. Например, как во флагманском центре 52-й больницы. Именно медсестры работают напрямую с пациентами и выполняют весь процесс гемодиализа.

Больше 20 лет - в одном отделении. Для Светланы это не просто работа - семья! Здесь общаются, сопереживают и, конечно же, вместе борются с непростым диагнозом. Центр гемодиализа рассчитан на помощь тяжелобольным. За смену таким медсестрам приходится обслуживать до 20 пациентов.

"Наше направление - медицинская гемодиализная медсестра - это вообще ювелирное. В диализе основная роль принадлежит медицинской сестре, потому что она в более тесном контакте находится с пациентом. Она знает о пациентах все, что с ним может произойти. Упасть сахар, подняться артериальное давление, то есть она уже может заранее скорректировать его программу", - рассказала Светлана Андреева, старшая медицинская сестра 3-го нефрологического отделения ГКБ №52

А еще это и день медицинских братьев, которых в Москве 400 человек. "Я вообще в детстве очень часто болел, был в роли пациента и смотрел, как работают все эти медицинские звенья - доктора, медсестры. И мне очень сильно хотелось также помогать людям, как это делают они", - говорит медицинский брат Владислав Кусков.

С профессиональным праздником московских медсестер и медбратьев сегодня поздравил в личном блоге и мэр Сергей Собянин: "От внимательности, трудолюбия и компетентности медсестёр и медбратьев зачастую зависит жизнь пациентов, их настрой на выздоровление. Эта работа требует мастерства и постоянной самоотдачи — для этого медсёстры и медбратья в Москве совершенствуют свои навыки, осваивая нововведения в области цифровизации, работу на новейшем высокотехнологичном оборудовании. Интерес к вашей профессии растёт, и мы готовим новое поколение специалистов. С этого года ученики московских медклассов могут получить профессию младшей медсестры или медбрата ещё в школе".

Профессию медсестры или медбрата можно получить в шести медицинских колледжах Москвы. В столице даже учредили специальные статусы "Московская медсестра" и "Московский медбрат". Почетные звания будут присуждать самым выдающимся.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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