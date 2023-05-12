В театре Маяковского покажут спектакль об отряде "ЛизаАлерт"

Три новеллы, основанные на реальных историях

Безответная любовь, сложные отношения с родителями и еще миллион проблем. Каждая из них может стать спусковым крючком. И взрослые часто нажимают на него, не отдавая отчет своим словам. Конфликтов не было - так чаще всего говорят родители полиции и спасателям, которые ищут детей, покинувших дом.

"И все, с чем мы сталкиваемся, вот все детские истории, с чем мы сталкиваемся, все несчастья, которые происходят с детьми, это то, что мы, взрослые, им не объяснили и не донесли", - говорит Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт".

"И то, что инструктор "ЛизаАлерт" присутствует на спектакле и потом можно поговорить, задать вопросы, это тоже очень важно", - уточняет Егор Перегудов, художественный руководитель театра Маяковского.

Спектакль по реальным историям изначально поставили для показа в школах. Реквизит - минимальный. А от зрителей - буря эмоций. Несмотря на то, что подростки - большие скептики.

"Они затихают, как-то перестают смеяться. Даже всхлипы слышны. И на обсуждении они, конечно, сидят совсем другие. Их меняют эти истории", - рассказывает Максим Наумов, актер театра Маяковского.

Теперь спектакль включили в репертуар театра Маяковского. Чтобы и у родителей была возможность обсуждать со своими детьми такие жизненные истории.

Когда родители все запрещают, а на другой стороне - в соцсети - все так по-доброму, может случиться беда. Влюбленный Даня из соцсетей оказался 37-летним мужчиной, уже судимым. Однажды девочка вышла из школы. Ее поиск продолжается. Но, к счастью, часто бывает по-другому.

Создатели спектакля надеются, что с его помощью заветные слова "Найден, жив" будут звучать чаще.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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