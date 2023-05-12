Кремль предостерег от посягательств на российскую собственность за рубежом

Москва ответит на подобные действия

Посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы. Такое заявление сделал в пятницу, 12 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля предложил "посмотреть все-таки, что они (страны Запада) представят в качестве обоснования" посягательств на изъятие российских активов.

В любом случае Россия будет защищать по мере возможности свои интересы — это ни у кого не должно вызывать сомнений, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах Москвы в случае изъятия российских активов за рубежом. В таких ситуациях будут вводить временное внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Германские СМИ писали, что Евросоюзу придется в конечном счете вернуть России все ее замороженные в рамках санкций активы, поскольку юридических оснований для их конфискации нет.

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