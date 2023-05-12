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Песков похвалил Турцию за продуманную позицию

13:59
  • пятница
  • 12 мая 2023

Анкара не примкнула к санкциям и поддержала позицию Москвы по зерновой сделке

Россия дорожит отношениями с Турцией и ценит ее позицию. Такое заявление сделал в пятницу, 12 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля охарактеризовал позицию, занимаемую властями Турции в сложившейся геополитической ситуации, как очень ответственную, суверенную и продуманную.

Песков отметил, что в рабочем графике главы государства Владимира Путина не значится новый разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако при необходимости организовать такую беседу можно в течение нескольких часов, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания чинят препятствия исполнению российской части зерновой сделки. Он выразил надежду на пролонгацию соглашения, но подчеркнул, что для этого нужно внимательно отнестись к озабоченностям российской стороны.

При этом турецкие власти не присоединяются к антироссийским санкциям, введенным США и Евросоюзом.

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